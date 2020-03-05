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إصابتان جديدتان من إيران.. الكويت: ارتفاع إصابات كورونا إلى 58

10:17 ص الخميس 05 مارس 2020
إصابتان جديدتان من إيران.. الكويت: ارتفاع إصابات كورونا إلى 58

وزارة الصحة الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة أن حالتي الإصابة قادمتان من إيران.

وبهذا ترتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 58.

وأكدت بثينة المضف، وكيل وزارة الصحة الكويتية للخدمات الطبية المساندة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن محاصرة المرض تعتمد على وعي المجتمع.

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الكويت إيران

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