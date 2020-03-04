وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا في بغداد

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان "إن وزارة الصحة والبيئة تعلن عن وفاة إحدى المشخصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد، كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة".

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 34حالة.