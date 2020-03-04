لماذا أعدم هشام عشماوي بالشنق وليس رميا بالرصاص؟ سمير فرج يجيب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، في الإرهابي هشام عشماوي.

وقال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي نتيجة محاكمته أمام محكمة جنائية مدنية وليس محكمة عسكرية، لافتًا إلى أن من يتم محاكمته أمام المحاكم العسكرية وتقضى بإعدامة يكون تنفيذ الحكم رميا بالرصاص.

وأضاف فرج في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن محاكة هشام عشماوي أمام محكمة مدنية له دلالة كبيرة ورسالة للعالم على أن المحاكمة تمت بشكل طبيعي وعادل.

وتابع: "قرار عدم محاكمته أمام محكمة عسكرية قطع الطريق على أعداء الوطن التشكيك في قرار المحمة النهائي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بالإعدام شنقاً للإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين، وذلك في قضية "أنصار بيت المقدس"، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية على 22 متهماً لوفاتهم.

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المتحدث العسكري: تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم