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السعودية توقف حملات العمرة الداخلية مؤقتًا للحد من كورونا

11:31 ص الأربعاء 04 مارس 2020
السعودية توقف حملات العمرة الداخلية مؤقتًا للحد من كورونا

معتمرين - صورة ارشيفية

الرياض- (د ب أ):

كشف نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية بشكل مؤقت، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).

وأكد الدكتور مشاط، في تصريحات نشرتها صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة اليوم الأربعاء أن "هذا الإجراء المؤقت يخضع للتقييم المستمر للحد من انتشار الفيروس"، مشيراً إلى أن "متابعة الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لكل التعليمات لحماية المعتمرين".

يذكر أن المملكة أعلنت قبل أيام إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول بشكل مؤقت كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وسجلت السعودية إصابة واحدة بفيروس كورونا على أراضيها لسعودي قادم من إيران عن طريق البحرين، لكن المملكة اتخذت الكثير من الإجراءات الاحترازية، بما فيها منع تأشيرات العمرة من خارج المملكة، وإيقاف منح التأشيرات السياحية لمواطني الدول الموبوءة بالفيروس.

وقررت السلطات السعودية أمس الثلاثاء منع دخول أي خليجي قام بزيارة دولا موبوءة بفيروس كورونا إلا بعد مضي 14 يوما متصلة من وصوله الى بلده.

تعليق العمرة السعودية وزارة الحج والعمرة السعودية

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