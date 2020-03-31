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نيويورك تفرج عن 900 سجينًا منعًا لتفشي كورونا

11:22 م الثلاثاء 31 مارس 2020
نيويورك تفرج عن 900 سجينًا منعًا لتفشي كورونا

عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن 900 سجين؛ منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد داخل سجون المدينة.

وقال دي بلاسيو، في تصريحات أوردها موقع "ذي هيل" الأمريكي: "تم الافراج عن 900 سجين حتى اليوم الثلاثاء"، كما أفاد أيضًا بأن عضوًا ثانيًا في قسم الإصلاحات التابع للمدينة قد توفى جراء إصابته بالفيروس.

وكان عمدة نيويورك قد أعلن، في وقت سابق، إن هناك 14776 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المدينة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 131 حالة.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ 41 ألف حالة وفاة، كما تجاوز عدد الإصابات الـ848 ألف إصابة، كما تعافى أكثر من 176 ألف شخص من الفيروس حتى الآن على مستوى العالم.

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