سلطنة عمان تسجل أول وفاة بكورونا
10:58 م الثلاثاء 31 مارس 2020
وكالات
ذكرت وكالة الأنباء العمانية "أونا" أن السلطات الصحية في البلاد، سجلت أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوكالة العمانية، أن الوفاة لرجل في الـ72 عامًا، وهي أول حالة وفاة تسجل في السلطنة جراء الوباء.
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