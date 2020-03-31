أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

سلطنة عمان تسجل أول وفاة بكورونا

10:58 م الثلاثاء 31 مارس 2020
سلطنة عمان تسجل أول وفاة بكورونا

السلطات الصحية

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء العمانية "أونا" أن السلطات الصحية في البلاد، سجلت أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة العمانية، أن الوفاة لرجل في الـ72 عامًا، وهي أول حالة وفاة تسجل في السلطنة جراء الوباء.

سلطنة عمان فيروس كورونا كوفيد-19

الخبر التالى:

نيويورك تفرج عن 900 سجينًا منعًا لتفشي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"البترول" تكشف حقيقة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي