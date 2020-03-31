سلطنة عمان تسجل أول وفاة بكورونا

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء العمانية "أونا" أن السلطات الصحية في البلاد، سجلت أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة العمانية، أن الوفاة لرجل في الـ72 عامًا، وهي أول حالة وفاة تسجل في السلطنة جراء الوباء.