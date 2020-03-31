أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ولاية لويزيانا الأمريكية تشهد ارتفاع وفيات كورونا بنسبة 29 بالمئة في يوم واحد

10:15 م الثلاثاء 31 مارس 2020
ولاية لويزيانا الأمريكية تشهد ارتفاع وفيات كورونا بنسبة 29 بالمئة في يوم واحد

السلطات الصحية في أمريكا

واشنطن - (د ب أ)

قالت إدارة الصحة في ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم الثلاثاء إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفعت بنسبة 29 بالمئة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتم تسجيل 54حالة وفاة إضافية منذ اليوم السابق ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 239 حالة وفاة.

وقفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بنسبة 30 بالمئة ليصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 5237 إصابة

وارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 3416، لتتخطى بذلك الصين في عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد-19 .

ولاية لويزيانا وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الإعلام اليمني: المليشيا الحوثية لا تكترث بالمعاناة الإنسانية في البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 54 إصابة جديدة بكورونا.. و5 حالات وفاة