ولاية لويزيانا الأمريكية تشهد ارتفاع وفيات كورونا بنسبة 29 بالمئة في يوم واحد

واشنطن - (د ب أ)

قالت إدارة الصحة في ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم الثلاثاء إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفعت بنسبة 29 بالمئة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتم تسجيل 54حالة وفاة إضافية منذ اليوم السابق ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 239 حالة وفاة.

وقفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بنسبة 30 بالمئة ليصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 5237 إصابة

وارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 3416، لتتخطى بذلك الصين في عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد-19 .