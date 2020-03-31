قيس سعيد يطالب بإصدار قانون لمعاقبة "مجرمي الحرب" ضد كورونا
تونس - (د ب أ)
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان بإصدار قانون لمعاقبة المحتكرين للمواد الغذائية كمجرمي حرب.
وقال سعيد في كلمة للشعب التونسي خلال مجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء إنه يجب معاقبة المحتكرين واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم انطلاقا من مشروع قانون من قبل المجلس التشريعي (البرلمان) أو مشروع قانون تطرحه الحكومة أو الرئيس.
وقال سعيد "يظهر أثرياء الحرب في زمن الحرب ونحن في حرب غير عادية. من يحتكر ويستغل الظرف عليه تحمل مسؤوليته كاملة".
ومع بدء الحجر الصحي العام في البلاد منذ يوم 22 من الشهر الجاري تناقصت سلع أساسية بشكل كبير مثل السميد (دقيق يصنع منه البسبوسة) والطحين وهي مواد حيوية في بيوت التونسيين.
ووجهت اتهامات إلى سياسيين ورجال أعمال بالوقوف وراء عمليات الاحتكار. وقال سعيد "هناك من يستغل صفته للتخفي والإفلات من العقاب".
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