أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

قيس سعيد يطالب بإصدار قانون لمعاقبة "مجرمي الحرب" ضد كورونا

10:07 م الثلاثاء 31 مارس 2020
قيس سعيد يطالب بإصدار قانون لمعاقبة "مجرمي الحرب" ضد كورونا

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ)

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان بإصدار قانون لمعاقبة المحتكرين للمواد الغذائية كمجرمي حرب.

وقال سعيد في كلمة للشعب التونسي خلال مجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء إنه يجب معاقبة المحتكرين واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم انطلاقا من مشروع قانون من قبل المجلس التشريعي (البرلمان) أو مشروع قانون تطرحه الحكومة أو الرئيس.

وقال سعيد "يظهر أثرياء الحرب في زمن الحرب ونحن في حرب غير عادية. من يحتكر ويستغل الظرف عليه تحمل مسؤوليته كاملة".

ومع بدء الحجر الصحي العام في البلاد منذ يوم 22 من الشهر الجاري تناقصت سلع أساسية بشكل كبير مثل السميد (دقيق يصنع منه البسبوسة) والطحين وهي مواد حيوية في بيوت التونسيين.

ووجهت اتهامات إلى سياسيين ورجال أعمال بالوقوف وراء عمليات الاحتكار. وقال سعيد "هناك من يستغل صفته للتخفي والإفلات من العقاب".

قيس سعيد تونس مجلس الأمن القومي الحجر الصحي فيروس كورونا

الخبر التالى:

السعودية مستعدة لموسم الحج لكن تدعو لـ"التريث" بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 54 إصابة جديدة بكورونا.. و5 حالات وفاة