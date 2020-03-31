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إسرائيل: ارتفاع إصابات كورونا إلى 5358 حالة

09:56 م الثلاثاء 31 مارس 2020
إسرائيل: ارتفاع إصابات كورونا إلى 5358 حالة

ارتفاع إصابات بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 5358، بعد تسجيل 527 إصابة جديدة، من بينهم 20 حالة وفاة، و94 حالة خطيرة.

وقالت الصحة الإسرائيلية، إن 105 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 4916 بالطفيفة، وتماثل 224 شخصًا للشفاء.

ووافقت لجنة برلمانية إسرائيلية، مساء اليوم، على تولي أجهزة الاستخبارات جمع معلومات شخصية عن المواطنين، في إجراء مثير للجدل لجأت إليه السلطات في إطار مكافحة فيروس كورونا .

وكانت الحكومة الإسرائيلية أجازت في وقت سابق في مارس الجاري، لجهاز الامن الداخلي (شين بيت) جمع معلومات شخصية عن المواطنين عبر هواتفهم النقالة بهدف المساعدة في مكافحة الفيروس.

وزارة الصحة الإسرائيلية فيروس كورونا الحكومة الإسرائيلية

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