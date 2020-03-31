الأمين العام للأمم المتحدة: العالم بعيد عن مكافحة فعالة لجائحة كورونا

نيويورك - (د ب أ)

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء بأن العالم لايزال متأخرا في معركته المنسقة ضد فيروس كورونا المستجد، فيما أطلق خطة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي افتراضي: "ما زلنا بعيدين للغاية عن المكان الذي يتعين أن نكون فيه لنكافح بفعالية كوفيد- 19 في جميع أنحاء العالم ، ولنكون قادرين على مواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي والمجتمعات العالمية".

وأوضح أن جميع الدول بحاجة إلى اتباع توجيهات منظمة الصحة العالمية للقضاء على الفيروس، مشيرا إلى أن هناك "نزعة لكل دولة للتصرف بشكل منفصل".

وأشار إلى أنه يجب زيادة الموارد المتاحة للدول الفقيرة من خلال توسيع قدرة صندوق النقد الدولي، وأنه يجب التركيز على الفئات الأكثر تضررا، بما في ذلك النساء والأشخاص في الدول التي مزقتها الحروب.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق الأسبوع الماضي نداء إنسانيا لجمع ملياري دولار، ودعا إلى إعتماد مشروع قانون للتحفيز "في زمن الحرب " بقيمة تريليونات الدولارات من جانب مجموعة العشرين التي تمثل القوى الاقتصادية الكبرى من أجل مساعدة الدول النامية.