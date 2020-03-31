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الجيش الليبي يعلن مقتل ضباط أتراك واستهداف منصات صواريخ في مصراتة

09:28 م الثلاثاء 31 مارس 2020
الجيش الليبي يعلن مقتل ضباط أتراك واستهداف منصات صواريخ في مصراتة

الجيش الليبي

وكالات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف أحد مقرات الإقامة لعدد من ضباط القوات التركية، بالكلية الجوية في مصراتة.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي، عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن سلاح الجو شن عددًا من الغارات الجوية، على منصات رادارات وصواريخ ومخازن سلاح تركية في مصراتة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي سيطرته على مشروع الهضبة وإسقاط 3 طائرات تركية مسيرة جنوبي طرابلس.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، استمرار العمليات العسكرية بعدد من المحاور في المنطقة الغربية، في ظل استمرار عمليات الحشد الكبيرة من قبل ميليشيات الوفاق تجاه قاعدة الوطية وبعض المناطق الأخرى التي تسيطر عليها قوات الجيش في المنطقة الغربية.

الجيش الليبي شعبة الإعلام الحربي القوات التركية فيسبوك أحمد المسماري

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