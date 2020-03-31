ترامب يبحث سبل مكافحة كورونا مع ملك إسبانيا

واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أعربا عن حزنهما البالغ لضحايا وباء فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، خلال اتصال هاتفي مع الملك فيليب ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا.

وبحسب بيان البيت الأبيض اتفق الزعيمان على العمل معا لمكافحة الوباء. كما أعرب ترامب زوجته عن أملهما في استقبال العائلة المالكة الإسبانية في البيت الأبيض بعد هزيمة الوباء.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن البيت الأبيض كان قد أرجأ في وقت سابق استقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة دولة رسمية للولايات المتحدة، بسبب تفشي وباء كورونا في كل من إسبانيا والولايات المتحدة.