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العراق يعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 50 والإصابات إلى 695

08:14 م الثلاثاء 31 مارس 2020
العراق يعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 50 والإصابات إلى 695

وفيات كورونا

وكالات

أعلنت السطات الصحية العراقية، ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في البلاد إلى 50 حالة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، بأن تسيجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 695 إصابة.

وفيات كورونا فيروس كورونا وزارة الصحية العراقية العراق

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