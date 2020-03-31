العراق يعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 50 والإصابات إلى 695

وكالات

أعلنت السطات الصحية العراقية، ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في البلاد إلى 50 حالة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، بأن تسيجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 695 إصابة.