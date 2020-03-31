الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على "أكاذيب" قناة فرانس 24 حول كورونا

مصراوي:

استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها، اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجا على تصريحات وصفتها بالكاذبة نقلتها قناة "فرانس 24" الفرنسية، تتعلق بأوضاع فيروس كورونا المستجد في الجزائر.

وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، تم استدعاء السفير الفرنسي كزافيي دريانكور، لتبليغه احتجاج الجزائر على ما أذاعته قناة فرانس 24 العمومية الفرنسية، حول المعلومات "الكاذبة والمغلوطة والحاقدة على الجزائر وعلى قيادتها"، حسب البيان.

وذكر البيان الذي نقله موقع الإذاعة الرسمية الجزائرية، أن "وزير الشؤون الخارجية استدعى اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 سفير فرنسا بالجزائر على اثر التصريحات الكاذبة والبغيضة و القذف الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد البلاطوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية".

و أضاف مصدر بالخارجية حسب البيان أن "وزير الشؤون الخارجية الذي طلب من سفير فرنسا بالجزائر نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده تأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)".

و قد تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس ل"رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية والمتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر".

ونشرت القناة الفرنسية تقريرا عن منظمة مراسلون بلا حدود حول استغلال السلطات الجزائرية تفشي فيروس كورونا المستجد لأهداف سياسية، وذلك بحبس معارضين بينهم الصحفي خالد درارني.

وأشارت قناة الجزائرية الأولى الرسمية إلى أن الأزمة بسبب تقرير بثته القناة الفرنسية حول مساعدات صينية للجزائر لمكافحة فيروس كورونا، لكن البيان أشار إلى أن التقرير ادعى أن المعدات الصحية تم توجيهها لمستشفى عسكري.