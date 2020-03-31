تعرف على الدول التي لم تسجل إصابات بكورونا حتى الآن

مصراوي:

سجلت أكثر من 200 دولة حول العالم إصابات ووفيات بالآلاف بفيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في أكثر من 39 حالة وفاة وأكثر من 800 ألف إصابة حول العالم منذ ظهوره في الصين يناير الماضي.

وتنشر منظمة الصحة العالمية وعدد من الجامعات المرموقة مثل جامعة هوبكنز الأمريكية خرائط تفاعلية توضح أعداد الإصابات حول العالم، وذلك بحسب البيانات الرسمية التي تعلنها كل دولة.

لكن إلى الآن لم تظهر بعض الدول على تلك خريطة الإصابات بالفيروس القاتل حول العالم، من بينها اليمن وكوريا الشمالية، وحتى وقت قريب كانت سوريا التي تعاني من صراع مستمر منذ عقد كامل، بلا حالات إصابة أو وفاة، ومثلها ليبيا.

لكن الدولتان كشفتا عن الإصابات مؤخرًا، لتبقى اليمن الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تعلن عن حالات وفاة أو إصابة بالمرض، وبحسب تصريحات مسؤولين بمنظمة الصحة العالمية على مدار عدد من المؤتمرات الصحفية اليومية فإن ذلك لا يعني عدم وجود حالات بالضرورة.

ورصد تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية إلى أن عدد من الدول القليلة حول العام لم تسجل أي إصابات لديها، وهي 8 دول في قارة أفريقيا، وأربعة في آسيا، و10 دول في أوقيانوسيا بجزر المحيط الهادي.

الدول الإفريقية هي دولة جنوب السودان وبتسوانا وبوروندي ومالاوي وسيراليون وليسوتو وجزر القمر و"ساوتومي وبرينسيب" . وفي آسيا أربع دول هي هي اليمن وكوريا الشمالية وطاجكستان وتركمنستان.

في قارة أوقيانوسيا جاءت الدول كالتالي: (جزر سولومون، جمهورية ناورو، فانواتو، ساموا، كيريباتي، ولايات مايكرونزيا المتحدة، مملكة تونجا، جزر مارشال، جمهورية بالاو، وتوفالو).