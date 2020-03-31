رئيس الوزراء الجزائري يبحث هاتفيًا مع نظيره الصيني تطورات أزمة فيروس كورونا

الجزائر - (أ ش أ)

أجرى عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني لي كي كيكيانغ، هاتفيًا تناولت العلاقات الثنائية وتطورات أزمة فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية أن جراد ونظيره الصيني أكدا استعدادهما لمكافحة تطور فيروس "كورونا" سويًا، كما أشار رئيس الوزراء الصيني إلى المساعدة العاجلة التي قدمتها حكومته للجزائر والتي تضم عتادًا ومستلزمات للحماية والوقاية الصحية ووضعها لفريق خبراء متخصص في إدارة الأزمات الصحية تحت تصرف

السلطات الجزائرية.

وجدد لي كيكيانغ استعداد الصين بلاده للمساهمة في انجاز بنى تحتية صحية متخصصة في إطار تنفيذ الحكومة الجزائرية لبرنامجها المتعلق بتطوير الصحة العامة.

من جانبه، هنأ جراد الصين باسم الجزائر على النتائج التي حققتها في مكافحة الوباء، وكذا للجهود الكبيرة التي بذلتها في مجال المساعدات المقدمة لعدد كبير من البلدان، والمنظمات الدولية، كما جدد شكر الجزائر للمساعدة الصينية الموجهة للجزائريين.

ودعا رئيس الوزراء الجزائري إلى تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات بين السلطات الصحية لكلا البلدين، وطلب دعم السلطات الصينية المختصة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات الاقتناء والتسليم لدى المؤسسات الصينية وفي إطار تجاري محض، لمختلف أنواع التجهيزات الضرورية لمكافحة الوباء و التي تم تقديم طلبات من اجلها.

وأكد جراد التزام الجزائر بتطوير العلاقات الثنائية مع الصين ومواصلة تعميقها، مع الإشارة إلى تطابق وجهات النظر حول أهم المسائل الإقليمية و الدولية، معربا عن ارتياح الجانب الجزائري للتقدم في المجال الاقتصادي، خاصة في مجال تنفيذ المشاريع الكبرى.

وجدد جراد دعوته لنظيره الجزائري للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر من اجل قيام الجانبين بإعداد خطة خماسية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة لسنوات 2020-2024، كما نقل له تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره الصيني شي جين بينغ.