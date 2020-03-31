حصيلة إيطاليا السوداء تواصل الارتفاع بتسجيل 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالات:

سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، 837 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بجانب تسجيل 2107 حالة إصابة في الدولة الأكثر معاناة من الوباء العالمي.

وأعلنت السلطات الإيطالية أن عدد الوفيات وصل إلى 12428 حالة، وهي الأعلى عالميًا، بعد وفاة 837 شخصًا خلال يوم واحد، وبزيادة عن عدد وفيات أمس الذي وصل 812.

وبلغت عدد الإصابات بالفيروس القاتل أكثر من 105 ألف مصاب بينهم ما يزيد عن 15 ألف متعافٍ.

ووصل عدد الوفيات في العالم بسبب الفيروس أكثر من 40 ألف حالة، والإصابات نجاوزت 800 ألف شخص في حوالي 205 دولة حول العالم.