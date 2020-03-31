إسرائيل تسجل 4831 إصابة و19 وفاة بفيروس كورونا
وكالات
أعلنت وزارت الصحة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 19 حالة وفاة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وارتفع أعداد الإصابات بالوباء الجديد في دولة الاحتلال، حتى اليوم، إلى 4831 حالة إصابة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، دخل الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد الاشتباه في إصابته بالفيروس التاجي.
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