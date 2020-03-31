الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 132 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة، بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء في البلاد إلى 716 حالة.

وسجلت الصحة الجزائرية، اليوم 9 وفيات جديدة جراء الفيروس التاجي، لتصبح إجمالي وفيات كورونا في الجزائر 44 حالة وفاة.