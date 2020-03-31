أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

06:15 م الثلاثاء 31 مارس 2020
الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

الكشف على احد المواطنيين

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 132 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة، بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء في البلاد إلى 716 حالة.

وسجلت الصحة الجزائرية، اليوم 9 وفيات جديدة جراء الفيروس التاجي، لتصبح إجمالي وفيات كورونا في الجزائر 44 حالة وفاة.

وزارة الصحة في الجزائر فيروس كورونا الجزائر

الخبر التالى:

تونس: الإفراج عن 1420 سجينًا بعفو رئاسي بسبب فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 786607

    عدد المصابين

  • 165874

    عدد المتعافين

  • 37832

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 54 إصابة جديدة بكورونا.. و5 حالات وفاة