الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة
06:15 م الثلاثاء 31 مارس 2020
وكالات
أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 132 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة، بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء في البلاد إلى 716 حالة.
وسجلت الصحة الجزائرية، اليوم 9 وفيات جديدة جراء الفيروس التاجي، لتصبح إجمالي وفيات كورونا في الجزائر 44 حالة وفاة.
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