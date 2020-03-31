الحكومة الألمانية توافق على توريد غواصة لمصر و4 سفن حربية لإسرائيل

برلين- (د ب أ):

وافقت الحكومة الألمانية على توريد شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية غواصة لمصر وأربع سفن حربية لإسرائيل.

وقد أطلع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الثلاثاء عبر خطاب لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني(بوندستاج) بقرارات التوريد التي اتخذها مجلس الأمن الاتحادي، الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية للخارج.

وجاء في الخطاب، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الحكومة الألمانية أعطت الضوء الأخضر أيضا لتصدير ذخيرة وأجهزة تفجير بقيمة 179 مليون يورو من إنتاج شركة "راينميتال" الألمانية لقطر.

كما وافقت الحكومة على توريد قاذفة طوربيد من شركة "راينلاند إير سيرفس" لباكستان، و72 صاروخا من شركة "ديل ديفنس" للفلبين.

كانت مصر وقعت عقد توريد 4 غواصات ألمانية. واحتفلت البحرية المصرية في 3 مايو الماضي بتسلم الغواصة ثالث غواصة حديثة من ألمانيا، طراز (209/1400)، وتحمل اسم (S 43)، والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية.