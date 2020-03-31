كورونا.. البيت الأبيض ينقل الإمدادات الطبية جواً من الصين

واشنطن- (بي بي سي):

حطّت طائرة تجارية، تحمل 80 طناً من القفازات والكمامات والأدوية وغيرها من الإمدادات الطبية، الأحد، في مدينة نيويورك.

وتعد الرحلة التي انطلقت من شنغهاي إحدى 22 رحلة جوية مزمعة أوائل أبريل المقبل، لنقل الإمدادات الطبية التي تحتاجها الولايات المتحدة خلال معركتها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ليزي ليتسو، إن "الطائرة سلمت 130 ألف كمامة، و1.8 مليوناً من أقنعة الوجه، و10 ملايين قفاز، فضلاً عن الآلاف من أجهزة قياس الحرارة، سيتم توزيعها على المستشفيات في عدة ولايات".

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الإمدادات تمثل قدراً ضئيلاً من احتياجات المستشفيات الأمريكية؛ إذ تشير تقديرات وزارة الصحة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج نحو 3.5 مليارات من الأقنعة الطبية، حال استمر انتشار الوباء لمدة عام.