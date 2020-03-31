أوبرا سيدني تعلن تحولها للبث من خلال الانترنت بسبب تفشي كورونا

كانبرا- (د ب أ):

أعلنت دار أوبرا سيدني أنها ستتحول إلى البث الرقمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ستقدم عرضها من خلال الإنترنت، كما تخطط في الوقت نفسه إلى تقديم بث مباشر محتمل.

وأضافت الدار أنه من المقرر أن يتم إتاحة عروض كاملة ومحادثات ولقطات لم يسبق رؤيتها من قبل، من الأرشيف الخاص بالدار، بالاضافة إلى محتويات من خلف الكواليس، على الموقع الالكتروني الخاص بها، اعتبارا من غدا الأربعاء.

كما سيتم إصدار محتوى جديد عند الطلب، يوميا من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد، كجزء من موسمها الرقمي. ومن الممكن أن يقوم أي شخص بالمشاهدة من أي مكان وعلى أي نوع من الأجهزة، التي تتضمن الكمبيوتر أو الهواتف.

وقال متحدث باسم أوبرا سيدني لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "نستكشف حاليا إمكانية البث المباشر خلال فترة الموسم الرقمي".

يذكر أن دار أوبرا سيدني كانت قد أوقفت جميع أنشطتها التي يتم خلالها مواجهة الجمهور بصورة مباشرة، منذ 17 من آذار/مارس، بسبب الاجراءات التي يتم اتخاذها على مستوى البلاد، للحد من انتشار "كوفيد-19".