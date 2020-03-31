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الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام موظفيه

12:49 م الثلاثاء 31 مارس 2020
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام موظفيه

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي

رام الله- (أ ش أ):

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، ومنعت دخول الحراس والسدنة دون مبرر؛ فيما سمحت فقط بدخول المؤذن لرفع الأذان.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن هذا التصرف يأتي إثر التعليمات التي أصدرتها الوزراة و تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة الفلسطينية بإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الزوار الأجانب والمصلين والإبقاء على السدنة والحراس التابعين للوزارة على رأس عملهم لمواجهة أي انتهاك لحرمته وقداسته من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا في مدينة الخليل بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إغلاق الحرم الإبراهيمي من قبل الاحتلال الاسرائيلي أمام موظفيها ما هو إلا محاولة للسيطرة الكاملة عليه في خطوة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة التي نعيش في هذه الأيام.

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تحويل الحرم الإبراهيمي لكنيس يهودي في تعامل يضرب أحقية المسلمين الخالصة به بعرض الحائط.

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الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي رفع الأذان وزارة الأوقاف الفلسطينية

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