فيتنام تطبق إغلاقا على المستوى الوطني حتى 15 أبريل لمواجهة كورونا

هانوي - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك اليوم الثلاثاء أنه سوف يتم فرض الإغلاق في عموم فيتنام حتى 15 أبريل، حيث تعزز البلاد جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور.

وبحسب الأمر، سوف يتم حظر التجمعات لأكثر من شخصين اعتبارا من غد الأربعاء، وسوف يُطالب جميع السكان بعدم مغادرة منازلهم، باستثناء الضروريات، مثل شراء الطعام أو الدواء.

وسوف يُمكن فقط لأولئك الذين يعملون في المؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية الخروج من منازلهم، ويجب أن يبقى أولئك على بعد مترين عن بعضهم البعض وفي مجموعات تقل عن 20 شخصا.

كما تتوقف وسائل النقل العام بشكل أساسي اعتبارا من الأربعاء، حيث يُطلب من جميع المواطنين البقاء مع أسرهم في قراهم أو تجمعاتهم السكنية أو مقاطعاتهم.

وحتى اليوم الثلاثاء، سجلت فيتنام 204 حالات إصابة بفيروس كورونا. ولم يتم تسجيل حالات وفاة حتى الآن.