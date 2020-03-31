كوريا الجنوبية: فرض العزل الذاتي لأسبوعين على جميع الوافدين

سول- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية سوف تفرض العزل الذاتي لمدة أسبوعين على جميع الوافدين الجدد في الوقت الذي تكافح فيه لوقف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور القادمة من الخارج.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه سوف يطلب من جميع الوافدين البقاء في مرافق محددة، بدءا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

وبالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مكان إقامة في الدولة، سو تتم محاسبتهم على 100 ألف وون (82 دولارا أمريكيا) في اليوم مقابل استخدام منشآت عامة .

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للعزل تثبيت تطبيق على الهواتف المحمولة يسمح للسلطات بمراقبتهم في الوقت الفعلي والتأكد من أنهم يتبعون القواعد. وسوف يكون بإمكانهم أيضا الإبلاغ عن حالتهم عبر التطبيق.

وتأتي قيود العزل الصارمة بعدما اتضح أن 23% من إجمالي 125 حالة إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها أمس الاثنين هي لأشخاص قادمين من الخارج، مع تراجع حالات العدوى المحلية.

وفرضت كوريا الجنوبية بالفعل فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين وفحوص كشف الفيروس على جميع الوافدين على المدى الطويل من أوروبا، بغض النظر عن الأعراض. كما طالبت الوافدين من الولايات المتحدة عزل أنفسهم في المنزل لمدة أسبوعين.