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روسيا: فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار لنشر معلومات كاذبة عن كورونا

11:20 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
روسيا: فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار لنشر معلومات كاذبة عن كورونا

مجلس النواب الروسي

وكالات:

صادق مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائي يعاقب من ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التي تهدد الحياة والصحة العام، بما في ذلك الأوبئة.

وبناء على التعديلات الجديدة، فإن غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد، الذين ينشرون معلومات كاذبة عن جائحة كورونا.

مجلس النواب الروسي روسيا فيروس كورونا

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