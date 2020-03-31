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تونسي مشتبه به يهاجم مارة بسلاح أبيض في ألمانيا ويصيب شخصا

10:30 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
تونسي مشتبه به يهاجم مارة بسلاح أبيض في ألمانيا ويصيب شخصا

أرشيفية

أوجسبورج- (د ب أ):

هاجم رجل عددا من المارة في مدينة أوجسبورج الألمانية بساطور، وأصاب أحدا منهم.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل، 27 عامًا، هاجم في ساعة مبكرة من صباح اليوم امرأة ورجلا، وأصاب الأخير، كما أحدث تلفيات في إحدى الحافلات العامة بالساطور، ثم فر بسارة تجلس فيها امرأة أخرى.

وبحسب البيانات، تم القبض على المشتبه به، وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا. وتحقق الشرطة الجنائية في دوافع الجريمة في كافة الاتجاهات.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن المصاب يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

أوجسبورج تونس سلاح أبيض ألمانيا

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