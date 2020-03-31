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ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى 574 حالة

10:23 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى 574 حالة

وزارة الصحة المغربية

الرباط- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 574 حالة.

وقالت الوزارة ،في بيان صحفي اليوم حسبما أفاد موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي ، إن 15 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى أن عدد الوفيات يبقى عند 33 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2227 منذ رصد المرض في المغرب.

وتهيب وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا ارتفاع اصابات كورونا

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