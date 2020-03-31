أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع الاصابات بكورونا في أفغانستان إلى 174

10:22 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
ارتفاع الاصابات بكورونا في أفغانستان إلى 174

فيروس كورونا في أفغانستان

كابول- (د ب أ):

أكد متحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان، وحيد الله ميار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 174 حالة.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن المتحدث القول، إنه من بين 60 فحصا للتحقق من الاصابة بالفيروس، جاءت أربع نتائج إيجابية، حيث كان هناك اثنان من إقليم قندهار، وواحدة من إقليم دايكوندي وأخرى من إقليم نيمروز.

وكان وزير الصحة فيروز الدين فيروز، قال في حفل افتتاح مركز في كابول لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد أمس الاثنين، إن قدرة المرافق الصحية المعنية بإجراء الفحص في البلاد، سترتفع إلى 1000 عملية فصح في اليوم، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن الحكومة الأفغانية كانت وافقت في وقت سابق على خطة لفرض حظر التجوال في العاصمة كابول، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

فيروس كورونا أفغانستان فيروز الدين فيروز

الخبر التالى:

ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى 574 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 786607

    عدد المصابين

  • 165874

    عدد المتعافين

  • 37832

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غدًا.. بدء صرف معاشات شهر أبريل بنظامها الجديد