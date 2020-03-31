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إندونيسيا تحظر دخول الأجانب للحد من انتشار فيروس كورونا

08:53 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
إندونيسيا تحظر دخول الأجانب للحد من انتشار فيروس كورونا

وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي

جاكرتا - (د ب أ):

أعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم الثلاثاء أن إندونيسيا سوف تعلق دخول وعبور الأجانب في إطار تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مارسودي للصحفيين: "سيتم تعليق جميع زيارات وعبور الأجانب إلى إندونيسيا".

وأضافت أنه "سوف يتم استثناء المقيمين الدائمين والدبلوماسيين والزوار الرسميين الآخرين."

ولم تذكر وزيرة الخارجية موعد سريان هذا الحظر.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن أمر الرئيس جوكو ويدودو أمس الاثنين بفرض قيود اجتماعية أكثر صرامة وأوسع نطاقا لوقف تفشي الفيروس.

وحتى الآن، قاوم ويدودو دعوات بعض أفراد الشعب للإغلاق، قائلا إن إجراءات التباعد الاجتماعي واسع النطاق كافية لاحتواء الفيروس.

لكن بعض المقاطعات، بما في ذلك العاصمة جاكرتا، أغلقت المدارس ومراكز الترفيه وقيدت السفر.

وسجلت إندونيسيا 1414 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مع 122 حالة وفاة.

يشار إلى أن العاصمة جاكرتا هي بؤرة لتفشي الوباء، حيث سجلت وحدها 698 حالة إصابة مؤكدة و74 حالة وفاة.

وانتشر الفيروس الآن في 31 من أصل 34 مقاطعة في إندونيسيا.

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