الصين تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا لتمكينها من مكافحة "كورونا"

بكين - (أ ش أ):

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" على رفع ما وصفها بـ "الإجراءات الأحادية التعسفية" عن سوريا فورا وبشكل كامل، معتبرا أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوض جهود سوريا في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جيون - الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس، في كلمة خلال اجتماع عقده المجلس عبر الفيديو بشأن الوضع في سوريا ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - "نشعر بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي للعقوبات الأحادية على قدرة البلدان على مواجهة المرض، ومنها سوريا، حيث يعاني المدنيون والأبرياء بشدة جراء تلك العقوبات".

وأضاف أن الصين تؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في هذا الشأن، معربا في الوقت نفسه عن تقدير بلاده للجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في سوريا، وتشجع الأطراف المعنية على مواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار هناك.

وتابع "موقفنا الثابت هو دعم الحل السياسي للصراع في سوريا. نحن نقدر الجهود التي بذلها المبعوث الخاص (جير بيدرسن) ونشجعه على مواصلة تسهيل الحوار بين الأطراف السورية، باتجاه عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تتفق مع القرار 2254".

وشدد جيون "نكرر أن مستقبل البلاد يجب أن يقرره الشعب السوري دون تدخل أجنبي".

وحول القضية الإنسانية في سوريا، قال تشانغ إن الصين تولي اهتماما وثيقا للاحتياجات الإنسانية للمدنيين في سوريا، داعيا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والحكومة السورية، من أجل إيجاد حل دائم ومستدام.

وبشأن تأثير وباء (كوفيد-19)، اعتبر جيون أن "التأثير المحتمل للمرض على سوريا يبعث على القلق المتزايد، على الرغم من أن العدد الحالي للحالات المؤكدة في سوريا محدود نسبيا".