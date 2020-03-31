نيوزيلندا تمدد حالة الطوارىء للتصدي لانتشار فيروس كورونا

ولنجتون - (أ ش أ):

أعلنت نيوزيلندا تمديد حالة الطوارىء الوطنية 7 أيام أخرى في البلاد للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء عن وزير الدفاع المدني بيني هناري في بيان قوله :"يضمن تمديد حالة الطوارىء الوطنية توفير كل الموارد والدعم التي نحتاجها لمنع تفشي فيروس كوفيد-19 في مجتمعنا".

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في البلاد حتى الآن 647 بزيادة 58 حالة عن اليوم الماضي.

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