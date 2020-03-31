أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

نيوزيلندا تمدد حالة الطوارىء للتصدي لانتشار فيروس كورونا

08:13 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
نيوزيلندا تمدد حالة الطوارىء للتصدي لانتشار فيروس كورونا

فيروس كورونا

ولنجتون - (أ ش أ):

أعلنت نيوزيلندا تمديد حالة الطوارىء الوطنية 7 أيام أخرى في البلاد للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء عن وزير الدفاع المدني بيني هناري في بيان قوله :"يضمن تمديد حالة الطوارىء الوطنية توفير كل الموارد والدعم التي نحتاجها لمنع تفشي فيروس كوفيد-19 في مجتمعنا".

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في البلاد حتى الآن 647 بزيادة 58 حالة عن اليوم الماضي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا ولنجتون نيوزيلندا

الخبر التالى:

مساعد روحاني: جهود دولية للإفراج عن أرصدتنا في الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 786607

    عدد المصابين

  • 165874

    عدد المتعافين

  • 37832

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان