فيروس كورونا يصيب صناعة الزهور في هولندا

أمستردام - (د ب أ):

تضررت صناعة الزهور في هولندا بشدة جراء أزمة فيروس كورونا، حيث تراجعت المبيعات بأكثر من 70%، حسبما قال متحدث باسم أكبر مراكز لتجارة النباتات في العالم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال ميشيل فان سكي ، من شركة "رويال فلورا هولاند"، إنه إذا استمرت الأزمة لفترة أطول، فإن القطاع يتوقع خسائر إجمالية تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات يورو (2.2 مليار – 3.3 مليار دولار).

ويعرض المزارعون في المركز التجاري حوالي 25% فقط من سلعهم بالمزاد اليومي. وأوضح المتحدث أن غالبية الزهور المقطوفة مثل زهور التوليب تتعرض للتلف.

يشار إلى أن "رويال فلورا هولاند" هي مؤسسة تعاونية للمزارعين وتبيع نحو 12 مليار نبتة وزهرة سنويا.

وانهار تصدير الزهور إلى دول أوروبية أخرى، وذلك بسبب إغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية.

وعادة ما يكون فصل الربيع الأوروبي هو موسم الذروة لتجارة الزهور حيث يتزامن ذلك مع عيد الفصح وعيد الأم والعديد من حفلات الزفاف.​