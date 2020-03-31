كوريا الجنوبية تعتمد التعليم عن بٌعد في العام الدراسي الجديد

سول - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشونج سي كيون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستطلق العام الدراسي الجديد بالتعليم عن بعد عبر الإنترنت، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي في التاسع من أبريل بعد أن تم تأجيله ثلاث مرات، حسب وكالة أنباء يونهاب التي وصفت هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة.

وفي غضون ذلك ، أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 9786 بعد تسجيل 125 إصابة جديدة.

كما توفي أربعة أشخاص بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا، بينما ارتفع عدد من تماثلوا للشفاء بمقدار 158 شخصا إلى 5408.​