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الجيش الليبي يسقط إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة

11:46 م الإثنين 30 مارس 2020
الجيش الليبي يسقط إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة

أرشيفية

وكالات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف منصات الدفاع الجوي الليبية، لطائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

وأفادت الشعبة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الدفاعات الجوية الليبية، نجحت في إسقاط الطائرة التركية، جنوب طرابلس.

الجيش الليبي مطار معيتيقة الدفاع الجوي الليبي طائرة تركية مسيرة

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