الجيش الليبي يسقط إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة
11:46 م الإثنين 30 مارس 2020
وكالات
أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف منصات الدفاع الجوي الليبية، لطائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.
وأفادت الشعبة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الدفاعات الجوية الليبية، نجحت في إسقاط الطائرة التركية، جنوب طرابلس.
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