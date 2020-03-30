الجيش الليبي يسقط إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة

وكالات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف منصات الدفاع الجوي الليبية، لطائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

وأفادت الشعبة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الدفاعات الجوية الليبية، نجحت في إسقاط الطائرة التركية، جنوب طرابلس.