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ترامب: الحرس الوطني يعمل على توزيع معدات طبية ووقائية ضد كورونا

11:44 م الإثنين 30 مارس 2020
ترامب: الحرس الوطني يعمل على توزيع معدات طبية ووقائية ضد كورونا

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحرس الوطني يعمل على توزيع المعدات الطبية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

‏وأكد في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية المعنية بمكافحة كورونا، أن أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين لعلاج مصابي كورونا.

وأوضح أن الأيام الثلاثين المقبلة ستكون مهمة جدا وحاسمة في المعركة مع فيروس كورونا.

وأشار إلى أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد ويتنال منه قريبا.

وأضاف أنه تم إجراء اختبارات تشخيص ‎كورونا على نحو مليون أمريكي.

وتابع ترامب ‎"اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين".

‎ ‏وأضاف "كل أسرة قادرة على وقف انتشار الفيروس".

دونالد ترامب المعدات الطبية فيروس كورونا عقار كلوروكين

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