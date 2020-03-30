شركة الكهرباء البرازيلية تحذر من تداعيات فيروس كورونا على قطاع الطاقة

برازيليا - (د ب أ)

قال ويلسون فيريرا الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء البرازيلية "إلتروبراس"، اليوم الاثنين، إن الشركة تعيد التفاوض بشأن مجموعة من العقود في سوق الطاقة الحرة بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن عملية خصخصة شركة الكهرباء المملوكة للدولة قد تتأخر بسبب الأوضاع الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مضيفة أن بعض المزايدات في قطاع الكهرباء قد تتأجل أو يتم إلغاؤها.

وكان استهلاك الكهرباء في البرازيل قد تراجع بالفعل خلال الأيام الماضية، في حين من المحتمل أن يواجه المستهلكون في البرازيل صعوبات في سداد فواتير استهلاك الكهرباء بسبب بقائهم في المنازل وترك أعمالهم في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى يمكن أن تعيد شركة إلتروبراس النظر في بعض خطط إنفاقها الاستثماري بسبب الأوضاع الجديدة.