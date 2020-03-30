رئيسة مجلس النواب الأمريكي تطالب بمنح المزيد من المساعدات للولايات والعمال

واشنطن - (د ب أ)

دعت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى أن تكون زيادة المساعدات الاقتصادية المقدمة إلى الولايات، وإجراءات الحماية للعمال والعلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على رأس أولويات الديمقراطيين، في الخطة الجديدة التي يدرسها الكونجرس لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وقالت بيلوسي ورئيس لجنة التجارة الأمريكية فرانك بالوني اليوم الاثنين إن سلسلة إمدادات معدات الحماية الطبية للعاملين في القطاع الصحي مشدودة إلى اقصى درجة وقد لا يتم سد النقص في هذه المستلزمات من خلال حزمة التحفيز والمساعدات الاقتصادية التي تم إقرارها في الأسبوع الماضي بقيمة تريليوني دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العديد من الأولويات التي تحدثت عنها بيلوسي كانت جزءا من حزمة التحفيز التي كان مجلس النواب قد أقرها، لكن مجلس الشيوخ رفض تمرير هذه الحزمة.