ترامب: أجرينا فحص كورونا على مليون أمريكي وسنتغلب على الفيروس قريبًا
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد وستنال منه قريبًا.
وأكد ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية المعنية بمكافحة كورونا، أنه تم إجراء اختبارات تشخيص كورونا على نحو مليون أمريكي.
وتابع ترامب "اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين".
وأضاف بقوله: "كل أسرة قادرة على وقف انتشار الفيروس".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
656
عدد المصابين
-
150
عدد المتعافين
-
41
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
753367
عدد المصابين
-
158783
عدد المتعافين
-
36273
عدد الوفيات
إعلان