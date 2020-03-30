ترامب: أجرينا فحص كورونا على مليون أمريكي وسنتغلب على الفيروس قريبًا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد وستنال منه قريبًا.

وأكد ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية المعنية بمكافحة كورونا، أنه تم إجراء اختبارات تشخيص ‎كورونا على نحو مليون أمريكي.

وتابع ترامب ‎"اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين".

‎وأضاف بقوله: "كل أسرة قادرة على وقف انتشار الفيروس".