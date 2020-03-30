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دراسة جديدة تكشف انحصار كورونا في إيطاليا خلال شهر ونصف

10:33 م الإثنين 30 مارس 2020
دراسة جديدة تكشف انحصار كورونا في إيطاليا خلال شهر ونصف

كورونا في إيطاليا

وكالات:

كشفت دراسة جديدة أجراها معهد إيناودي الإيطالي للاقتصاد والمال، أن فيروس كورونا المستجد سينحصر في إيطاليا خلال شهر مايو المقبل.

ووفقا لوكالة "آكي" الإيطالية، أظهرت الدراسة أن إيطاليا ستشهد خلال الفترة ما بين 5 و 16 مايو انحصارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد لتصل الصفر.

وذكر التقرير أن منطقة ترينتينو ألتو أديجي ستكون الأولى على المستوى الوطني التي ستشهد تصفير حالات الاصابة في 6 أبريل المقبل، تليها في 7 من نفس الشهر أقاليم ليجوريا وأومبريا وبازيليكاتا، ومن ثم فالي دي أوستا في 8 أبريل، بوليا في 9 أبريل، فريولي فينيزيا جوليا في 10 أبريل، أبروتسو في 11 أبريل ، فينيتو وصقلية في 14 أبريل، بييمونتي في 15 أبريل، لاتسيو 16 أبريل، كالابريا 17 أبريل، كامبانيا 20 أبريل، لومبارديا 22 أبريل، إميليا رومانيا 28 أبريل، وأخيرا اقليم توسكانا في 5 مايو.

معهد إيناودي الإيطالي إيطاليا فيروس كورونا

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