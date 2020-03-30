وزراء داخلية ألمانيا يؤيدون الإبقاء على إجراءات مكافحة تفشي كورونا

برلين - (د ب أ)

أعرب وزير الداخلية الاتحادي في ألمانيا، هورست زيهوفر، ووزراء داخلية الولايات الألمانية، عن تأييدهم للإبقاء على الإجراءات الرامية إلى تقليص انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ونقلت وزارة الداخلية الاتحادية، عن الوزراء، قولهم خلال مؤتمرهم الذي تم عقده عبر الهاتف اليوم الاثنين، إنه يجب" الإبقاء على هذه التدابير وتنفيذها بكل حسم".

وقال زيهوفر: "نحن لا نزال في بداية الجائحة، ولا ينبغي أن نلغي بشكل سابق لأوانه التدابير اللازمة لقطع سلسلة العدوى"، ولذلك أنا أحث كل المواطنين على عدم التراخي واستمرار التمسك بالقيود على المخالطات، وهذا أمر ضروري وإجباري لإنقاذ الأرواح".

من جانبه، قال جيورج ماير، وزير داخلية تورينجن، رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، إنه يجب أولا أن تظهر القيود اللازمة على المخالطات تأثيرا " فليس هناك أرقام موثوقة بعد حول ما إذا كانت الخطوات التي تم اتخاذها أظهرت تأثيرا، وبأي طريقة، ولذلك فليس هناك تفكير في الوقت الراهن لتخفيف التدابير، وستواصل الشرطة التصدي للانتهاكات بحسم".

وتجاوز الإصابات بكورونا في ألمانيا 60 ألف حالة و بلغ عدد الوفيات أكثر من 500 حالة.