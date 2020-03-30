أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

إيران توقف إصدار الصحف والمجلات المطبوعة اعتبارًا من 8 أبريل المقبل

09:26 م الإثنين 30 مارس 2020
إيران توقف إصدار الصحف والمجلات المطبوعة اعتبارًا من 8 أبريل المقبل

الكشف عن فيروس كورونا

طهران - (د ب أ)

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، إن الصحف والمجلات المطبوعة سوف تختفي من الشهر المقبل في إيران التي تضررت بشكل خاص من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المتحدث قوله "من أجل التنفيذ الفعال لخطة تقليل الاتصالات الاجتماعية التي اعتمدتها وزارة الصحة ، لن تتم طباعة المزيد من الصحف في الموعد المحدد 8 أبريل المقبل، وستظهر على الإنترنت فقط".

يتم نشر حوالي 65 صحيفة ومجلة في البلاد ، بما في ذلك الصحف الرياضية ، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الإيرانيين.

وفقًا لوزارة الصحة ، تم تسجيل أكثر من 40،000 إصابة و 2757 حالة وفاة بسبب كورونا المستجد.

ووفقًا لوزارة الصحية ، سجلت البلاد اكثر من 40 الف حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد و2757حالة وف

فيروس كورونا إيران وزارة الداخلية الإيرانية المجلات الصحف

الخبر التالى:

الدنمارك تبحث تخفيف إجراءات مكافحة بكورونا بعد منتصف أبريل المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 753367

    عدد المصابين

  • 158783

    عدد المتعافين

  • 36273

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ووفاة واحدة