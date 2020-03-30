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الاتحاد الأوروبي يتحرك لوقف "رحلات الأشباح"

08:51 م الإثنين 30 مارس 2020
الاتحاد الأوروبي يتحرك لوقف "رحلات الأشباح"

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

قرر الاتحاد الأوروبي، إلغاء القواعد التي تلزم شركات الطيران باستخدام 80 بالمئة من حصصها لتسيير رحلات أو خسارتها العام التال حتى 24 أكتوبر.

ووقعت الحكومات الوطنية على الإجراء اليوم الاثنين.

كانت شركات الطيران ومنظمات البيئة أبدت مخاوفها بشأن ما يطلق عليها "رحلات الأشباح" الخاوية عندما أدى تفش فيروس كورونا المستجد إلى تقليل الرحلات الجوية العالمية.

وكان يتحتم القيام بالرحلات الجوية الشاغرة أو التي تضم حفنة من الركاب التحرك بدلا من إلغائها جراء قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة باستخدام الحصص أو خسارتها.

يطبق هذا الاعفاء بأثر رجعي إلى الأول من مارس الجاري، لينطبخ على كل الرحلات أو إلى 23 يناير على الرحلات من وإلى الصين أو هونج كونج، حسبما أوضحت المفوضية الأوروبية في بيان.

واقترحت المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الخطوة أوائل الشهر الجاري وصوت نواب التكتل للموافقة عليه الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن المفوضية مستعدة لمد الاعفاء إذا ما استدعى الأمر.

الاتحاد الأوروبي شركات الطيران منظمات البيئة فيروس كورونا

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