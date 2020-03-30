طائرات بدون طيار لفرض الحظر الخاص بكورونا على العاصمة الليتوانية

ريجا - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الليتوانية، اليوم الاثنين، أنها ستستخدم طائرات مسيرة "بدون طيار" للإشراف على ما إذا كان سكان العاصمة فيلنيوس يلتزمون بالتدابير المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت الحكومة في بيان إن الطائرات بدون طيار ستكون مزودة بمكبرات صوت لتوصيل إعلانات وإشعارات الخدمة العامة والتحذيرات وإنها ستنبه الشرطة إذا لزم الأمر.

ويوجد في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية حاليًا، 484 حالة مؤكدة من مرض "كوفيد –19" ذلك الفيروس المميت الذي يهاجم الجهاز التنفسي.

وأعلنت الحكومة الوطنية حالة الطوارئ ووضعت السكان تحت الحظر حتى 13 أبريل المقبل.

وتم إغلاق جميع المتاجر بخلاف محلات السوبر ماركت والصيدليات ، كما تم إغلاق المدارس كذلك، حيث ينخرط التلاميذ في منظومة التعلم عن بعد. وتم فرض حظر على المناسبات والأحداث العامة ولا يسمح للناس بالتجمع في مجموعات تزيد عن شخصين اثنين.