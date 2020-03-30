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التشيك تمدد القيود على الخروج من المنازل حتى 11 أبريل

08:30 م الإثنين 30 مارس 2020
التشيك تمدد القيود على الخروج من المنازل حتى 11 أبريل

فيروس كورونا

براغ - (د ب أ)

مددت الحكومة التشيكية، القيود المفروضة على الخروج من المنازل منذ أسبوعين، حتى الحادي عشر من أبريل المقبل.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه) مساء اليوم الاثنين.

وتشمل هذه القيود حظر التجمعات لأكثر من شخصين في الأماكن العامة وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتلزم هذه القيود الناس بالبقاء في المنازل مع السماح بالذهاب إلى العمل أو التسوق.

وقرر مجلس الوزراء التشيكي استمرار إغلاق المطاعم والحانات والمحلات باستثناء محلات المواد الغذائية حتى الحادي عشر من الشهر المقبل، ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في التشيك إلى 2942 حالة بحلول مساء اليوم، ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالعدوى إلى 23 حالة.

ووصلت العدوى في الوقت الراهن إلى ست دور للمسنين في التشيك.

فيروس كورونا الحكومة التشيكية التشيك براغ

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