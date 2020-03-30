المغرب.. ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 33 حالة
وكالات:
أعلنت السلطات المغربية، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الاثنين، إلى 33 حالة بعد تسجيل 14 حالة جديد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
أعلنت وزارة الصحة عن فتح 72 مركز فحوصات متخصصة في تشخيص «كوفيد - 19» على مستوى المحافظات، وذلك بعد أن كان التشخيص مقتصرًا فقط على ثلاثة مختبرات هي: «مركز باستور» في الدار البيضاء، والمختبران الوطني والعسكري في الرباط.
وكان مدير المركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب، محمد بنعجيبة، أكد وجود نقص حاد في مخزونات مراكز تحاقن الدم بسبب تراجع أعداد المتبرعين في سياق تقييد تنقلات المواطنين جراء تطبيق الحجر الصحي.
وذكر بنعجيبة أن سد النقص الحاصل على مستوى مخزون الدم، يتطلب 800 متبرع يوميًا، مبرزًا أن بعض الأمراض تستلزم العلاج بصفائح الدم التي يؤدي غيابها إلى تعريض حياة المرضى للخطر.
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