أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

النمسا.. إصابة 101 ضابط بفيروس "كورونا"

08:11 م الإثنين 30 مارس 2020
النمسا.. إصابة 101 ضابط بفيروس "كورونا"

كارل نيهمر وزير الداخلية

فيينا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الاثنين، عن إصابة 101 من ضباط الشرطة بفيروس كورونا المستجد، كما تم اخضاع 933 ضابطًا للعزل الصحي.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن انتشار الفيروس، لافتًا إلى نشر 30 ألف ضابط في مختلف ولايات النمسا في مهمات تتعلق بمكافحة فيروس "كورونا".

ونقل البيان عن كارل نيهمر وزير الداخلية أن طلاب كلية الشرطة في الفصل الدراسي الثالث أو الرابع الذين لديهم بالفعل خبرة عملية في الشوارع تم تضمينهم أيضًا في الخطط التشغيلية وبعضهم يستخدم بالفعل في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة بشكل عام.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد 10 آلاف مخالفة لمواطنين لعدم التزامهم بقيود الخروج من المنزل.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الداخلية النمساوية فيروس كورونا النمسا العزل الصحي

الخبر التالى:

كندا.. ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 66 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 753367

    عدد المصابين

  • 158783

    عدد المتعافين

  • 36273

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ووفاة واحدة