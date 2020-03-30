النمسا.. إصابة 101 ضابط بفيروس "كورونا"

فيينا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الاثنين، عن إصابة 101 من ضباط الشرطة بفيروس كورونا المستجد، كما تم اخضاع 933 ضابطًا للعزل الصحي.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن انتشار الفيروس، لافتًا إلى نشر 30 ألف ضابط في مختلف ولايات النمسا في مهمات تتعلق بمكافحة فيروس "كورونا".

ونقل البيان عن كارل نيهمر وزير الداخلية أن طلاب كلية الشرطة في الفصل الدراسي الثالث أو الرابع الذين لديهم بالفعل خبرة عملية في الشوارع تم تضمينهم أيضًا في الخطط التشغيلية وبعضهم يستخدم بالفعل في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة بشكل عام.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد 10 آلاف مخالفة لمواطنين لعدم التزامهم بقيود الخروج من المنزل.