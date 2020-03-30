ولي عهد أبو ظبي يثمن جهود شيخ الأزهر لاحتواء فيروس كورونا

كتب - محمد عطايا:

أعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، عن تقديره لجهود شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال بن زايد، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين "نثمن رسالة فضيلة شيخ الأزهر للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا ودعوته للتضامن والتعاون".

وأضاف أنه "أكد لفضيلته خلال اتصال هاتفي استعداد الامارات الدائم لمد يد العون والمساعدة والعمل مع الجميع في سبيل خروج العالم من دوامة هذا الفيروس وتداعياته على الدول والمجتمعات".

ووجَّه الدكتور أحمد الطيب، أمس الأحد، رسالة تلفزيونية إلى العالم أجمع بشأن فيروس كورونا، أكد خلالها ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته في مكافحة الفيروس وحماية الإنسانية من أخطاره، والالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية وأن ذلك واجب شرعي يأثم تاركه، وأن اختلاق الشائعات وترويجها وإفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعًا.