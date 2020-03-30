أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ولي عهد أبو ظبي يثمن جهود شيخ الأزهر لاحتواء فيروس كورونا

07:27 م الإثنين 30 مارس 2020
ولي عهد أبو ظبي يثمن جهود شيخ الأزهر لاحتواء فيروس كورونا

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وشيخ الأزهر الدكتور أ

كتب - محمد عطايا:

أعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، عن تقديره لجهود شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال بن زايد، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين "نثمن رسالة فضيلة شيخ الأزهر للعالم بشأن جهود احتواء فيروس كورونا ودعوته للتضامن والتعاون".

وأضاف أنه "أكد لفضيلته خلال اتصال هاتفي استعداد الامارات الدائم لمد يد العون والمساعدة والعمل مع الجميع في سبيل خروج العالم من دوامة هذا الفيروس وتداعياته على الدول والمجتمعات".

ووجَّه الدكتور أحمد الطيب، أمس الأحد، رسالة تلفزيونية إلى العالم أجمع بشأن فيروس كورونا، أكد خلالها ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته في مكافحة الفيروس وحماية الإنسانية من أخطاره، والالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية وأن ذلك واجب شرعي يأثم تاركه، وأن اختلاق الشائعات وترويجها وإفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعًا.

ولي عهد أبو ظبي شيخ الأزهر فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا محمد بن زايد أحمد الطيب

الخبر التالى:

الأقل منذ 20 يومًا.. إيطاليا تسجل 1648 إصابةً بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 753367

    عدد المصابين

  • 158783

    عدد المتعافين

  • 36273

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ووفاة واحدة