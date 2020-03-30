السودان يعلن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى اثنين بعد تسجيل حالة جديدة أمس

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الاثنين، ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى حالتين، بعد تسجيل حالة جديدة أمس.

وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم "التقارير المقدمة إليها، تشير إلى تسجيل حالة وفاة ثانية بكورونا مساء أمس الأحد ليرتفع عدد الوفيات لحالتي وفاة من بين حالات الإصابات المؤكدة والبالغ عددها ٦ إصابات".

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح ، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية ، التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومى ، قررت تمديد ساعات حظر التجول، ليبدأ من السادسة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من غد.

وعقدت اللجنة العيا للطوارئ الصحية فى السودان اجتماعا مساء الأحد، واستمعت لتقارير عن آخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا، وسبل مكافحته.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا، كلها لعائدين من الخارج، وتوفيت إحداها، وقال صالح إن المحال التجارية غير المرتبطة بالسلع الغذائية ستُغلق من الساعة الرابعة عصرا.