إيران تسجل ٤١٥٠٠ حالة إصابة بفيروس كورونا

إيران - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الاثنين، 41 ألفًا و495 شخصًا، والمتوفين 2757 والمتعافين 13 ألفًا و911 شخصًا.

وأضاف جهانبور، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أوردته وكالة أنباء "ايرنا" الإيرانية، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3186 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 41 الفا و و495 حالة حتى الآن بينهم 3511 مريضًا في وضع حرج.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 13 الفا و911 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 117 شخصًا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء اللإصابة بالفيروس إلى 2757 شخصًا.